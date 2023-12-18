اليوم السابع
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ما المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل من المراكز التكنولوجية؟

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:00 م
ما المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل من المراكز التكنولوجية؟ محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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مكنت المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة، المواطنين من الحصول على الخدمات التي يحصلون عليها من المحليات وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

 

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها: (الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي – تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري – تعديل ترخيص محل عام – نقل رخصة محل تجاري أو صناعي – إلغاء تراخيص المحال – استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام – طلب مهلة فتح محل – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري – نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل).

 

يتضمن دليل المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال، الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، نوضحها في السطور التالية:

 

1- صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.

جديرٌ بالذكر أن محافظات الجمهورية شهدت توسعًا في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، لتقديم كل الخدمات الحكومية بشكل مميكن وحضاري يليق بالمواطنين، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.







المراكز التكنولوجية

خدمات المراكز التكنولوجية

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تراخيص

تراخيص المحلات

تجديد رخصة محل



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