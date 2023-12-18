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لقطات من احتفال حملة السيسى الانتخابية بفوز مرشحها بولاية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:00 م
لقطات من احتفال حملة السيسى الانتخابية بفوز مرشحها بولاية جديدة صورة تذكارية لقيادات وأعضاء الحملة
محمد الجالى- هند مختار

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نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، لقطات من المظاهر الاحتفالية، بمقر الحملة الرسمية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحها رئيسًا لجمهورية مصر العربية 2024 - 2030.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.
 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.
 
وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.
صورة تذكارية لقيادات وأعضاء الحملة
صورة تذكارية لقيادات وأعضاء الحملة

 

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

 

صورة تذكارية لقيادات الحملة
صورة تذكارية لقيادات الحملة

 

احتفالات بمقر حملة السيسي الانتخابية
احتفالات بمقر حملة السيسي الانتخابية

 







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