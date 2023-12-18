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أول تصريح للرئيس بعد انتخابه لولاية جديدة.. السيسى يحذر من خطورة استمرار وتيرة الأحداث فى غزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:48 م
أول تصريح للرئيس بعد انتخابه لولاية جديدة.. السيسى يحذر من خطورة استمرار وتيرة الأحداث فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة، 
 
وشدد الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمناً جهود السكرتير العام في هذا الصدد.
 
ومن جانبه،  أشاد "جوتيريش" بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية، والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
 






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