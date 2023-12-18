اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:15 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
 
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 






وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

جرائم الاموال العامة

اخبار عاجلة

شركة توريد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة