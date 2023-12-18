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قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية حوارة في بلدة عقربا بنابلس

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:42 م
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية حوارة في بلدة عقربا بنابلس الاحتلال
كتب أحمد عبد الرحمن

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اقتحمت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية حوارة في بلدة عقربا بنابلس، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

 

 







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