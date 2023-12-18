قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم نابلس وسط مواجهات عنيفة

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية معززة بالآليات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص.

وقال وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بالمدينة، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والعديد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب مدرسة الفاطمية.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال وسط اطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات، خصوصا في محيط دوار الشهداء وشارع فلسطين وسط المدينة، دفعت قوات الاحتلال على ضوئها بتعزيزات اضافية من حاجز دير شرف.

وحلق في سماء نابلس طيران الاستطلاع الإسرائيلي خلال المواجهات، التي أسفرت عن اصابة شاب بالرصاص، بحسب مصادر صحية.

الى ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب شرق نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز اسعاف وسيطرت عليه وحولته الى نقطة مراقبة عسكرية.