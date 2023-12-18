عمرو الوردانى: فوز الرئيس السيسى بمثابة التوفيق الربانى للأمة المصرية

كتب ـ لؤى على

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة جديدة هو بمثابة التوفيق الرباني للأمة المصرية لإكمال المشوار التنموي العظيم الذي بدأت والذي يعد بحق نقلة حضارية في تاريخ الأمة المصرية الحديث، فهو ليس بداية لجمهورية جديدة فقط ولكن بناء لحضارة إنسانية قوية راسخة.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، وقد كان إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات بهذه الكثافة التي فاقت كل التوقعات تدل على وعي ليس بغريب عن المصري الأصيل البطل التي يقدر جهود الرجال المخلصين، وخاصة في ظل حساسية الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة والعالم بأسره.