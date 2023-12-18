اليوم السابع
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عمرو الوردانى: فوز الرئيس السيسى بمثابة التوفيق الربانى للأمة المصرية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:21 م
عمرو الوردانى: فوز الرئيس السيسى بمثابة التوفيق الربانى للأمة المصرية فوز الرئيس السيسى بفترة ولاية جديدة
كتب ـ لؤى على

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قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي  بفترة رئاسة جديدة هو بمثابة التوفيق الرباني للأمة المصرية لإكمال المشوار التنموي العظيم الذي بدأت والذي يعد بحق نقلة حضارية في تاريخ الأمة المصرية الحديث، فهو ليس بداية لجمهورية جديدة فقط ولكن بناء لحضارة إنسانية قوية راسخة.
 
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع،  وقد كان إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات بهذه الكثافة التي فاقت كل التوقعات تدل على وعي ليس بغريب عن المصري الأصيل البطل التي يقدر جهود الرجال المخلصين، وخاصة في ظل حساسية الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة والعالم بأسره.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

 

 







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انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

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الانتخابات الرئاسية المصرية

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المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات



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