علماء يتوصلون لسترة ترسم النشاط الكهربائى للقلب وإنقاذ الأرواح فى 5 دقائق

كتبت أمل علام

بعد انهيار لاعب كرة قدم على أرض الملعب، كشف العلماء عن سترة ترسم خريطة للنشاط الكهربائي للقلب والتي يمكن من خلالها إنقاذ آلاف الأرواح، حيث تنتج السترة صورة أكثر تفصيلاً لنشاط القلب في 5 دقائق فقط.



سترة جديدة تكشف عن امراض القلب

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحصل المرضى الذين يعانون من مشكلات قلبية مشتبه بها حاليًا على تخطيط كهربية القلب (ECG) القياسي، باستخدام 12 سلكًا يتم لصقها على الصدر والذراعين والساقين.

في المستقبل، يمكن استخدام السترة للتعرف بشكل أفضل على الشباب الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، مثل كابتن لوتون تاون توم لوكير البالغ من العمر 29 عامًا، والذي انهار في ملعب كرة القدم للمرة الثانية هذا العام، ونقل إلى المستشفى، أظهر الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكنها اكتشاف اضطرابات ضربات القلب الكهربائية لدى الأشخاص الأصحاء على ما يبدو، ولكن لم يتم استخدامها بعد للتنبؤ بأي من هؤلاء الأشخاص قد يكون معرضًا لخطر الإصابة بسكتة قلبية.

بقي لوكير في المستشفى أمس، وانه "لا يزال توم يخضع للاختبارات والفحوصات، وينتظر النتائج قبل الخطوات التالية للتعافي، هناك أيضًا حوالي مليوني شخص يعانون من اضطرابات ضربات القلب في المملكة المتحدة، ويمكنهم الاستفادة من هذه التكنولوجيا، لأن التشخيص البطيء قد يعني زيادة خطر الوفاة بسبب السكتة القلبية بالنسبة لهم أيضًا.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن للسترة، التي يمكن إعادة استخدامها مئات المرات بعد غسلها أو تطهيرها بالغسالة، أن توفر الأمل في تشخيص أوضح للعديد من المصابين بقصور القلب في المملكة المتحدة، والذين لا تضخ قلوبهم ما يكفي من الدم.

في كثير من الأحيان، هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون من قصور القلب بعد حدث مثل نوبة قلبية، سينتهي بهم الأمر أيضًا بنبض قلب سريع أو بطيء، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يواجهون خطر الإصابة بمشكلة في ضربات القلب، يمكن أن تظهر السترة ذلك، من خلال الكشف عن أن النشاط الكهربائي لقلبهم طبيعي إلى حد كبير، بناءً على نتائج الأبحاث الأولية.

لكن هذا الاختبار، الذي يتم إجراؤه جنبًا إلى جنب مع التصوير بالرنين المغناطيسي، لا يأخذ سوى عينة صغيرة من الإشارات الكهربائية التي تسبب نبض القلب.

ابتكر العلماء الآن سترة كاملة تحتوي على 256 قطبًا كهربائيًا منفصلاً، يتم ارتداؤها عبر الصدر والظهر، والتي يمكنها التقاط العديد من الإشارات الكهربائية عندما تشع من القلب، كما يمكن إنتاج صورة أكثر تفصيلاً لنشاط القلب في 5 دقائق فقط، يمكن للسترة أن تنقذ الأرواح من خلال المساعدة في اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يعانون من ضربات قلب سريعة بشكل خطير والذين قد يحتاجون إلى جهاز الرجفان المزروع في صدورهم، والأشخاص الذين يعانون من بطء ضربات القلب الذين قد يحتاجون إلى جهاز تنظيم ضربات القلب. .

وهذا يعني أن بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب يمكنهم تجنب تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب غير الضرورية، أو إعطاء أدوية قوية لا يحتاجون إليها.

تم استخدام السترة، التي مولتها مؤسسة القلب البريطانية وتستخدم بالفعل للبحث في بعض مستشفيات لندن، بنجاح على 800 مريض ولكن لم يتم اختبارها بعد على جميع الأنواع المختلفة من مرضى القلب التي يمكن أن تساعدهم.

يتم استخدامه حاليًا لرسم خريطة لقلوب الأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، والذي يصيب حوالي واحد من كل 500 شخص في المملكة المتحدة، ولإظهار الفرق في إيقاعات القلب بين الشباب وكبار السن، والمعمرون الذين يصلون إلى الشيخوخة بقلوب سليمة.



الكشف عمن امراض القلب

مع ذلك، في حين أنه تم استخدامه بشكل أساسي للنظر في مشاكل ضربات القلب في الغرف السفلية للقلب، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الشكل الأكثر شيوعًا لعدم انتظام ضربات القلب، والذي يسمى الرجفان الأذيني - والذي يؤثر على الغرف العلوية من القلب. .

وأضافت الصحيفة، لقد ارتفعت حالات الرجفان الأذيني بنسبة 50% في العقد الماضي، ويحتاج المرضى إلى التشخيص المبكر لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وقال الدكتور جابي كابتور، من جامعة كوليدج لندن والمستشفى الملكي المجاني في لندن، وهو مخترع السترة: "يمكن أن تكون هذه السترة سريعة وبأسعار معقولة، مما يساعد على إنقاذ آلاف الأرواح من خلال تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الحياة"، تهديد إيقاعات القلب، وهي خلايا موجودة في عضلة القلب، تقوم بنقل الإشارات الكهربائية، والاستجابة لها.

ويؤدي النشاط الكهربائي إلى ضغط هذه الخلايا إلى الداخل، بحيث تنقبض عضلة القلب بأكملها، ثم تسترخي، مما يتسبب في انتظام ضربات القلب التي تضخ الدم إلى بقية الجسم، يمكن أن يكون سبب ضربات القلب السريعة، التي قد تسبب السكتة القلبية حتى لدى الشباب الأصحاء، بسبب إشارة كهربائية مكسورة، يمكن للسترة الجديدة اكتشافها.

ويمكن أيضًا تشخيص نبض القلب البطيء الذي لا يقل خطورة عن انقطاع الإشارة الكهربائية، على الرغم من أن الباحثين لم يجربوا ذلك بعد، من المهم جدًا أن يحصل الأشخاص على فحص بالرنين المغناطيسي لقلبهم، لكن السترة يمكن أن توفر خريطة إضافية ثلاثية الأبعاد للنشاط الكهربائي في جميع أنحاء القلب.

حتى الآن، كان رسم خرائط تفصيلية للنشاط الكهربائي للقلب نادرًا، حيث يتطلب إما إدخال قسطرة في القلب، أو أجهزة باهظة الثمن تستخدم لمرة واحدة تُستخدم مع أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، وبالتالي إنتاج الإشعاع.

وقال الدكتور ماثيو ويبر، الذي اختبر السترة في معهد UCL لعلوم القلب والأوعية الدموية: "يمكن أن يساعدنا التصوير المتعمق لتخطيط كهربية القلب في ربط مشاكل عضلة القلب بالتأثير الذي قد تحدثه على النظام الكهربائي للقلب".

وأكدت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المدير الطبي المساعد لمؤسسة القلب البريطانية: "إن هذا النهج المبتكر، الذي يجمع بين تصوير ندبات القلب بالرنين المغناطيسي مع بيانات كهربائية أكثر تفصيلاً من تخطيط كهربية القلب اليومي، لديه القدرة على تسريع الإنجازات لتحديد من قد يكون قادرًا على ذلك، فقد تكون معرضًا لخطر السكتة القلبية قبل حدوثها.