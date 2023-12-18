علامات تدل على الإصابة بالخرف.. أبرزها وضع الأشياء في غير مكانها

كتبت فاطمة خليل

الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، وبحسب الإحصائيات فإن 40٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يعانون من شكل من أشكال فقدان الذاكرة، ومرض الخرف لا يصيب جميع كبار السن، في هذا التقرير نتعرف على 8 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالخرف، بحسب موقع " Alzheimer" الكندى.

علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالخرف

العلامة 1: تغييرات في الذاكرة تؤثر على القدرات اليومية

من الطبيعي أن تنسى أحيانًا المواعيد أو أسماء الزملاء أو رقم هاتف أحد الأصدقاء ثم تتذكرها بعد فترة قصيرة ومع ذلك، فإن الشخص المصاب بالخرف قد ينسى الأشياء في كثير من الأحيان أو قد يواجه صعوبة في تذكر المعلومات التي تم تعلمها مؤخرًا.

العلامة 2: صعوبة القيام بالمهام المألوفة

يمكن أن يتشتت انتباه الأشخاص المشغولين من وقت لآخر، ليتذكروا ذلك لاحقًا ومع ذلك، قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في إكمال المهام التي كانت مألوفة له طوال حياته، مثل إعداد وجبة.

العلامة 3: التغيرات في اللغة والتواصل

يمكن لأي شخص أن يواجه صعوبة في العثور على الكلمة المناسبة للتعبير عما يريد قوله ومع ذلك، قد ينسى الشخص المصاب بالخرف كلمات بسيطة أو قد يستبدل كلمات تجعل من الصعب فهم ذلك الشخص.

العلامة 4: الارتباك في الزمان والمكان

هل سبق لك أن نسيت أي يوم من أيام الأسبوع أو لا تستطيع أن تتذكر سبب دخولك إلى غرفة نومك؟ يحدث لنا جميعا ومع ذلك، يمكن للأشخاص المصابين بالخرف أن يتوهوا في الشوارع التي كانوا يعرفوها جيدا، ولا يعرفون كيف وصلوا إلى هناك أو كيف يعودون إلى منازلهم.

العلامة 5: صعوبة الحكم على الأشياء

قد يواجه الشخص المصاب بالخرف تغيرات في الحكم أو اتخاذ القرار، مثل عدم التعرف على مشكلة طبية تحتاج إلى عناية أو ارتداء ملابس ثقيلة في يوم حار.

العلامة 6: مشاكل في التفكير المجرد

من وقت لآخر، قد يواجه الأشخاص صعوبة في المهام التي تتطلب تفكيرًا مجردًا، مثل إدارة الشؤون المالية ومع ذلك، قد يواجه الشخص المصاب بالخرف تحديات في فهم ماهية الأرقام وكيفية استخدامها.

العلامة 7: وضع الأشياء في غير موضعها

يمكن لأي شخص أن يخطئ في وضع محفظته أو مفاتيحه بشكل مؤقت ومع ذلك، فإن الشخص المصاب بالخرف قد يضع الأشياء في أماكن غير مناسبة. على سبيل المثال، مكواة في الثلاجة، أو ساعة يد في وعاء السكر.

العلامة 8: تغيرات في المزاج والشخصية والسلوك

في بعض الأحيان يشعر الناس بالحزن وتقلب المزاج، أو يواجهون تغيرات في سلوكهم. لكن الشخص المصاب بالخرف قد يتعرض لتغيرات أكثر خطورة على سبيل المثال، قد يصبحون سريعى البكاء دون سبب واضح.

قد يكونون مرتبكين، خائفين، متشككين، وينسحبون من الآخرين وقد يتصرفون بشكل مختلف عما هو طبيعي بالنسبة لهم.