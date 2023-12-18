ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الامن في ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام) و ضبط (فنى تكييف ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام) .

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام) و ضبط (عاطلين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) .وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.