اليوم السابع
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سفيرة أمريكا بالقاهرة: نتطلع لمواصلة شراكتنا مع الرئيس السيسى.. إنفوجراف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:07 م
سفيرة أمريكا بالقاهرة: نتطلع لمواصلة شراكتنا مع الرئيس السيسى.. إنفوجراف الإنفوجراف

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قالت هيرو مصطفى جارج، السفير الأمريكية بالقاهرة، تعليقًا على إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات المصرية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية جديدة،  إن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية مع الرئيس السيسى.

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وقالت فى بيانها الذى وزعته السفارة الأمريكية منذ قليل: "تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين."

 

وأضافت: "نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن."

 

 







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