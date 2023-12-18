اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:14 م
رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء فى كافة المجالات، والتي بدأها خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأعرب رئيس الجامعة، بالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والأمن الإداري، والطلاب عن خالص تهنئتهم القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد ثقة شعب مصر لفخامتكم، لدعم مسيرة عملكم وإنجازاتكم وإخلاصكم في سبيل إعلاء مكانة مصر بين دول العالم، وأن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة يمثل أقوى دليل أن الشعب المصري يريد استكمال مسيرة التنمية والنجاح فى كافة القطاعات والإنجازات الكبيرة واعادة وضع مصر على خريطة السياسة والقوى العالمية بكل قوة، منذ توليه حكم البلاد.

 

 







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