اليوم السابع
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نقيب الفلاحين يهنِئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:42 م
نقيب الفلاحين يهنِئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين
كتبت أسماء نصار

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قدم حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وفوزه بثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديدة. 
 
وأضاف عبدالرحمن أنه وبالأصالة عن نفسه وبالإنابه عن جموع الفلاحين، وبكل فخر، يتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.
 
وأكد أن فلاحي مصر يقفون صفا واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في عهده واستمرار الاستقرار والأمن في ربوع الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن لنعبر إلى مصر الجديدة المزدهرة التي نحلم بها جميعا.






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