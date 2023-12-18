رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

المنيا-حسن عبد الغفار

تقدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعمداء الكليات وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب وعاملين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه الساحق بفترة رئاسية جديدة، تحت قيادته الرشيدة وتفانيه لخدمة الوطن، ليتواصل فيها العطاء ومسيرة التنمية والاستقرار لتتبوأ مصر مكانتها عالمياً وإقليميا.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن جامعة المنيا وجميع منتسبيها يجددون لسيادته عهدهم في التفاني في خدمة وطننا الغالي مصر، واستكمال بناء جمهوريتنا الجديدة، وهو ما أكدته الصورة الديمقراطية المشرفة التي انحاز فيها الشعب بأغلبيته المطلقة وبوعيه وإدراكه لخطورة المرحلة الراهنة، وفي إرسال رسالة للعالم بثقته في قيادته السياسية وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار، متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح في فترة رئاسته الجديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.