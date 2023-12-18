رابطة تجار السيارات: الانتخابات الرئاسية 2024 كانت مثالا لتكاتف الشعب المصرى

كتبت : أماني سمير

هنأت رابطة تجار السيارات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية لفترة رئاسية جديدة، واصفة الانتخابات المصرية بالأفضل لأنها عكست مدي ترابط الشعب المصري وتكاتفه بمختلف طبقاته .

وكشف أسامة أبو المجد رئيس الرابطة في تصريحات خاص لليوم السابع أن الانتخابات المصرية تعد نموذجا يحتذي به، حيث استطاعت التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 أن تقدم نموذجا يحتذي به من خلال مشاركة جميع الأطياف سياسيا واجتماعيا لنجد الأحزاب المصرية في مظهر حضاري بالإضافة إلي جميع طبقات الشعب المصري حتي ذوى الهمم، الجميع سطر ملحمة وطنية أمام العالم أجمع لتكون رسالة واضحة نحو التحول الديمقراطي.

واختتم كلامه بضرورة الاهتمام بملف الصناعة بشكل عام ليكون أول الملفات الهامة للنهوض بالاقتصاد المصري وعبور الأزمات الاقتصادية العالمية بسلام دون تأثر المواطن المصري البسيط .