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رئيس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب والفوز بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:21 م
رئيس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب والفوز بفترة رئاسية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد إسماعيل

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هنأ القاضى حسنى عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب والفوز بدورة رئاسية جديدة.

 

 وجاء فى التهنئة ' إلى رئيس الجمهورية يشرف مجلس القضاء الأعلى أن يتقدم لكم بأجمل التهانى على ثقة الشعب المصرى فى قيادتكم الحكيمة بإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية لولاية جديدة؛ استكمالا لمسيرة الإنجازات، والبناء، والتقدم، والرقي.

 

حفظكم الله وسدد خطاكم.... والسلام عليكم وحمة الله وبركاته.

 

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

 

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

 

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.







نتيجة الانتخابات الرئاسية

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