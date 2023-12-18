اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسي ويشيد بالمشاركة فى الانتخابات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:24 م
رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسي ويشيد بالمشاركة فى الانتخابات الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبه فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ بالمواطن المصرى العظيم الذى أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستورى والقانونى والادلاء بصوته فى هذا الحدث المهم.. قائلا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبناءها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".







الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة