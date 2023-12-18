خالد الجندى: فوز السيسى شهادة حياة لأجيال من شباب حفروا أسماءهم فى سجل الوطن

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، إن إعلان نتيجة المشاركة الانتخابية لهذا الشعب العظيم، هى بمثابة شهادتان.. شهادة حياة لأجيال قادمة من شباب حفروا أسماءهم فى سجل الوطن.. وشهادة وفاة لكل لقطاء الأوطان ولأبواق الخيانة فى الخارج.. وعاشت مصر".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.