اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خالد الجندى: فوز السيسى شهادة حياة لأجيال من شباب حفروا أسماءهم فى سجل الوطن

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:32 م
خالد الجندى: فوز السيسى شهادة حياة لأجيال من شباب حفروا أسماءهم فى سجل الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب لؤى على

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قال الشيخ خالد الجندى، من علماء الأزهر الشريف، إن إعلان نتيجة المشاركة الانتخابية لهذا الشعب العظيم، هى بمثابة شهادتان.. شهادة حياة لأجيال قادمة من شباب حفروا أسماءهم فى سجل الوطن.. وشهادة وفاة لكل لقطاء الأوطان ولأبواق الخيانة فى الخارج.. وعاشت مصر".
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و636 ناخبا بنسبة 98%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 آلاف بنسبة 1.1%.







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