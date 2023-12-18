"جنايات الزقازيق" تحيل أوراق المتهم بقتل نجل ابن عمه فى الشرقية للمفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وبحضور مازن العمدة ممثل النيابة العامة ،وسكرتارية محمد عفت، اليوم، إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر يناير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل نجل ابن عمه الطفل في قرية تابعة لنطاق مركز شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 20103 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، لشهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل بها جرح ذبحي بالرقبة، وذلك داخل محل حلاقة بناحية قرية تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس.

وتبين أن الجثة لطفل يدعي مازن و، يبلغ من العمر 6 سنوات، وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة داخل محل حلاقة بالقرية وبجواره سلاح أبيض، فيما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سعيد ش، 34 سنة، عاطل، أحد أقارب المجني عليه (ابن عم والده)، ومقيم تل روزن التابعة لمركز شرطة بلبيس، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.