تعطل افعوانية لمدة 30 دقيقه فى فلوريدا

كتب إيهاب محمد

تعطلت افعوانية شديدة الانحدار لمدة 30 دقيقة على الأقل فى فلوريدا، من المحتمل أن بعض سائحى عالم ديزنى لم يستمتعوا بالفسحة بعد الأزمة التى واجهوها، ووفقا لموقع "نيويورك بوست" نقلا عن أحد موظفى ديزنى تم إغلاق رحلة Expedition Everest فى منتزه "مملكة الحيوان" الترفيهى فى عالم ديزنى فى فلوريدا.

الأفعوانية

قال أحد موظفي المنتزة أن الأفعوانية كانت تعانى من تأخيرات فنية، مما أجبر السائحين الذين كانوا في عربيتن منفصلتين على الانتظار، ويبلغ ارتفاع هذه الأفعوانية، وهى أطول أفعوانية في أى متنزه ديزنى ترفيهى، 60.80 مترا وتؤدي إلى أعلى الجبل.

قالت مدونة Disney Food Blog إن إحدى عربات الأفعوانية كانت عالقة عندما بدأت السيارة في الصعود إلى أعلى الجبل، كانت العربة الأخرى عالقة في الجزء من الرحلة حيث يبدأ الدراجون في العودة إلى الخلف.

في سياق اخر نفذ شاب مراهق يدعى سامى تريشاك، بالغ من العمر 17 عامًا، وأصدقاؤه، تصميم وبناء أفعوانية، أطلق عليها اسم "Shadow Stalker"، فى الفناء الخلفى لمنزله، واستغرق العمل عليها عامًا كاملًا، حسبما نشره موقع wfmz.

وحسب التقرير، يقول سامى، إن الأمر استغرق حوالى عام لتصميم قطار الموت فى الفناء الخلفى للمنزل، وهذه ليست الأولى له فهذه ثالث أفعوانية فى الفناء الخلفى له، لكن الجديدة بالتأكيد الأكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن أصدقاؤه كانوا معه على طول الرحلة.