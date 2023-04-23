اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 10:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حريق بأحد معالم "ديزني لاند" في كاليفورنيا

الأحد، 23 أبريل 2023 07:58 م
حريق بأحد معالم "ديزني لاند" في كاليفورنيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق في منطقة بمنتجع "ديزني لاند" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، اندلع الحريق خلال عرض "فانتاسميك" (خيال) بجزيرة توم سوير بالمنتجع الواقع في مدينة آنهايم، حسب ما ذكرت قناة "كيه إيه بي سي تي في".

وقالت إدارة الإطفاء في آنهايم للقناة إن الحريق لم يتسبب في إصابات ولم يعرف مدى الضرر الناجم حتى الآن.

وأصبحت جزيرة توم سوير جزءا من ديزني لاند عام 1956، ما سمح للجماهير بدخول عالم إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية مارك توين التي تحمل اسم "مغامرات توم سوير".

 
 
 
 

 


ديزنى لاند

حريق فى ديزني لاند

أمريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة