تعرف على صفات الأبقار الهولشتاين.. تنتج 35 كيلو حليب فى اليوم

كتبت ـ أسماء نصار

‫ الأبقار الهولشتاين" منشأها هولندا وهى أكثر السلالات إنتاجًا لـ"اللبن"، وتتميز بسهولة الولادة، ويصل وزن الإناث 450 كيلو جراما عند النضوج.

وفى التقرير التالى نتعرف على صفات السلالة:

1- اللون: أبيض وأسود وأحمر وأبيض

2- الارتفاع: 150 سم

3- وزن الذكور : 800-1000 كيلو جرام

4- وزن الإناث : 600-800 كيلو جرام

5-وزن الميلاد: 35-40 كيلو جراما

6-العمر عند أول الولادة 26-30 شهرا

7-الحليب: 14000 كيلو جرام / موسم- بمتوسط 35 كيلو جراما / اليوم.

8-الفترة بين الولادتين 370 يومًا

9- الدهن :3.7-4%

10- نسبة البروتين: 3.2%.