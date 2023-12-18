تعرف على صفات الأبقار الهولشتاين.. تنتج 35 كيلو حليب فى اليوم

الأبقار الهولشتاين" منشأها هولندا وهى أكثر السلالات إنتاجًا لـ"اللبن"، وتتميز بسهولة الولادة، ويصل وزن الإناث 450 كيلو جراما عند النضوج.
وفى التقرير التالى نتعرف على صفات السلالة:
1- اللون: أبيض وأسود وأحمر وأبيض
2- الارتفاع: 150 سم
3- وزن الذكور : 800-1000 كيلو جرام
4- وزن الإناث : 600-800 كيلو جرام
5-وزن الميلاد: 35-40 كيلو جراما
6-العمر عند أول الولادة 26-30 شهرا
7-الحليب: 14000 كيلو جرام / موسم- بمتوسط 35 كيلو جراما / اليوم.
8-الفترة بين الولادتين 370 يومًا
9- الدهن :3.7-4%
10- نسبة البروتين: 3.2%.
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