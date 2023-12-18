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تعرف على صفات الأبقار الهولشتاين.. تنتج 35 كيلو حليب فى اليوم

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:00 ص
تعرف على صفات الأبقار الهولشتاين.. تنتج 35 كيلو حليب فى اليوم الأبقار الهولوشتين
كتبت ـ أسماء نصار

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‫ الأبقار الهولشتاين" منشأها هولندا وهى أكثر السلالات إنتاجًا لـ"اللبن"، وتتميز بسهولة الولادة، ويصل وزن الإناث 450 كيلو جراما عند النضوج.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على صفات السلالة:
 
1- اللون: أبيض وأسود وأحمر وأبيض
2- الارتفاع:  150 سم
3- وزن الذكور : 800-1000 كيلو جرام
4- وزن الإناث : 600-800 كيلو جرام 
5-وزن الميلاد: 35-40 كيلو جراما
6-العمر عند أول الولادة 26-30 شهرا
7-الحليب: 14000 كيلو جرام / موسم- بمتوسط 35 كيلو جراما / اليوم.
8-الفترة بين الولادتين 370 يومًا
9- الدهن :3.7-4%
10- نسبة البروتين: 3.2%.
 






الحليب

الابقار الهولوشتين

صفات الهولوشتين

سلالة الهولوشتين




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