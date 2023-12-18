تضامن الدقهلية تنظم قوافل "أطفال أصحاء" للكشف على أبناء دور الرعاية

الدقهلية - محمد الحبشي

نظمت مديرية التضامن بالدقهلية، قوافل طبية للكشف علي أبناء دور الرعاية على مستوى المحافظة، حيث تم تفعيل البروتكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى وبعض المؤسسات للأعمال الخيرية، من خلال مبادرة "أطفال أصحاء"، بدور الرعاية الاجتماعية، والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومتابعة نادية دياب، مدير الأسرة والطفولة، وفيفي صلاح، مدير إدارة بلقاس الاجتماعية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على أبناء إحدي دور الرعاية في مركز ومدينة بلقاس بعدد 58 من الأطفال، وشملت القافلة تخصصات مختلفة، حيث ضمت عيادات جلدية، وعيون، وباطنه، عظام، أنف وأذن، ومخ وأعصاب، وتم صرف أدوية علاجية بالمجان، بالإضافة إلي صرف شنطة نظافة شخصية لكل طفل، بالإضافة إلي الكشف على الجهاز الوظيفي وتم تسليم فلاتر مياه، وتعقيم دور الرعاية بالكامل.