ترامب يقارن نفسه بـ"آل كابونى".. ويؤكد لمؤيديه: لن أسمح لأعدائنا بإسكاتكم

كتبت: نهال أبو السعود

قارن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نفسه بزعيم المافيا آل كابوني خلال تجمع انتخابى فى رينو بولاية نيفادا مساء امس، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى آل كابونى مرة واحدة لكن ترامب يواجه الآن 4 لوائح اتهام جنائية.

انتقد ترامب لوائح الاتهام التى تم تقديم اثنين منها على المستوى الفيدرالى واثنان على مستوى الولايات ووصفها بـ"الهراء" وزعم أن لها دوافع سياسية.

قال ترامب: "هل سمع أحد من قبل عن ألفونس كابونى العظيم، آل كابونى، رئيس عظيم للمافيا، أليس كذلك؟ يعنى سكارفيس. كان لديه ندبة تنتقل من هنا إلى هنا، -وأشار إلى وجهه- ولم يمانع على الإطلاق.. كان رجلًا قاسيًا”.

وأضاف: "الآن، سمعت أنه تم توجيه الاتهام إليه مرة واحدة - أخبرنى شخصان عدة مرات أكثر - ولكن تم توجيه الاتهام إلى انا أربع مرات".

وشدد ترامب على مدى خطورة كابونى ــ فى محاولة للتأكيد على أن لوائح الاتهام الموجهة إليه غير عادلة، قائلا عن آل كابوني: "إذا تناول العشاء معك وإذا لم يعجبه الطريقة التى ابتسمت بها له أثناء العشاء، فسوف يقتلك. ستكون ميتًا. بحلول الوقت الذى تخرج فيه من المطعم، ستكون ميتًا لقد تم اتهامه مرة واحدة. لقد تم اتهامى أربع مرات”.

وتابع ترامب: "لقد تم توجيه الاتهام إلى بسبب الهراء".

وفقا لصحيفة ذا هيل، يواجه ترامب أربع لوائح اتهام جنائية حيث قدم المحامى الخاص جاك سميث لائحتى اتهام فيدراليتين ضد ترامب، إحداهما تتعلق بجهوده للبقاء فى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والأخرى تتعلق باحتفاظه المتعمد المزعوم بمعلومات الدفاع الوطنى، ويواجه أيضًا لائحة اتهام جنائية فى نيويورك وأخرى فى جورجيا.

وفى تصريحاته يوم الأحد، ادعى ترامب أن لوائح الاتهام لا تتعلق به فحسب، بل تتعلق بمؤيديه، وقال: "لا تنس أبدًا أعداؤنا يريدون أن يسلبوا حريتى لأننى لن أسمح لهم أبدًا أن يأخذوا حريتك. هذا ما افعله" واتهم الرئيس السابق اعدائه بمحاولة اسكاته قائلا: " لن أسمح لهم بإسكاتكم أبدًا وفى النهاية هم لا يلاحقونني. إنهم يلاحقونك. وصادف أننى كنت أقف فى طريقهم لأمنعهم عنكم".