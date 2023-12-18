اليوم السابع
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تجارية الجيزة: الرئيس السيسى الأقدر على قيادة البلاد فى ظل التحديات الحالية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:13 م
تجارية الجيزة: الرئيس السيسى الأقدر على قيادة البلاد فى ظل التحديات الحالية نتائج الانتخابات
إسلام سعيد

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تقدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجمهورية مصر العربية في الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد مؤخرًا.
 
وقال الشاهد: "يطيب لي أن أهدي لفخامة الرئيس السيسي أسمى وأخلص التهاني المقرونة بأصدق الأماني الطيبة بمناسبة فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الالتفاف حول قيادته الرشيدة خلال العرس الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته البلاد بشفافية ونزاهة.
 
وأعرب الشاهد فى بيان له اليوم، عن ثقته الكاملة في القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية تأسيسا للجمهورية الجديدة التي يتطلع لها كل أبناء الشعب المصري.
 
وأكد الشاهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة سفينة الوطن في ظل الظروف والتحديات المحلية والإقليمية التي لم نشهد لها مثيلًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدرك جيدًا أن البلاد في أمس الحاجة لقيادة ملهمة وقادرة على تخطي الظروف الراهنة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أطلقها الرئيس قبل عشر سنوات. 
 
وتابع الشاهد، أن السنوات الماضية شهدت إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ بعمليات شاملة للإصلاح النقدي وأعقبها برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي استهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها.
 
وأضاف أسامة الشاهد، ننتظر من سيادته استكمال مسيرة الإصلاحات واتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القطاعات الصناعية وتنفيذ برامج تعميق التصنيع الوطني.






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