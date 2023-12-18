بابا الفاتيكان يحتفل بعيد ميلاده الـ87 وسط مجموعة من الأطفال.. صور

فاطمة شوقى

أتم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عامه الـ 87 أمس الأحد، واحتفل بعيد ميلاده بكعكة خلال جمهور احتفالي مع الأطفال، وكانت هناك لافتات مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد" في ساحة القديس بطرس خلال اجتماعه الصباحى الأسبوعية.



بابا الفاتيكان

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن عشرات الاطفال تجمعوا للاحتفال بالبابا ، وقدموا له كعكة كبيرة ، والتقطوا معه العديد من الصور .

وأصبح البابا فرانسيس الآن ثالث أكبر بابا فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ، وذلك بعد البابا ليو الثالث عشر الذى توفى عن عمر يناهز 93 عاما، ووكليمنت الثاني عشر، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.



بابا الفاتيكان 3

وولد فى بونيس آيريس الأرجنتينية عام 1936 وانتخب فى 13 مارس 2013 عن عمر يناهز 76 عاما، ويقول دائما إنه يعتقد أن فترة حكمه ستكون الأقصر فى الفاتيكان ، حيث قال فى مقابلة أجريت معه عام 2015 "لدى شعور بأن بابويتى ستكون الأقصر ".

وأشارت صحيفة كوبى إلى أنه من الواضح أن حدس البابا فشل فى ذلك حيث أنه فى عام 2012 سيكون أكمل 11 عاما من الباباوية .



بابا الفاتيكان 2

يعتبر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، واحدا من أبرز الشخصيات العامة فى العالم، واقترب من كرسى البابوية عام 2005، فبعد وفاة البابا يوحنا بولس الثانى، حصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى المجمع البابوى، لكن البابا بنديكت السادس عشر حصد أكبر عدد من الأصوات.



بابا الفاتيكان 4

وهو بالترتيب، بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

تلقى البابا تعليمه الابتدائى فى مدرسة للآباء الساليزيان فى إحدى ضواحى بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة فى التقنيات الكيميائية.