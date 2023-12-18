انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية لمدة يومين بقرية الخليج في مركز المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تبدأ مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية ، بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة، اليوم الإثنين، وقد اعتمدت مديرية الصحة بالدقهلية خطة القوافل العلاجية، لشهر ديسمبر 2023، والتي تضم مختلف التخصصات الطبية، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الخطة تضمنت إطلاق 3 قوافل طبية استمرت لمدة يومين في مراكز ميت غمر، وجمصة، و اليوم بمركز المنصورة مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا، والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأضاف أن القافلة الطبية ستكون في قرية الخليج بمركز المنصورة سوف تستمر لمدة يومين، اليوم 18 ديسمبر وغدا 19 ديسمبر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج بالمجان، واستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.