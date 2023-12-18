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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:54 م
اليوم السابع: السيسى رئيسا لـ6 سنوات بأعلى تصويت فى تاريخ مصر

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة.
 
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"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الاستحقاق الرئاسى 2024 بفوز السيسى بولاية ثالثة رئيس الهيئة: المصريون قالوا كلمتهم.. أعلى نسبة مشاركة بـ..%66.8 الفائز %89.6 وعمر %4.5 وزهران %٤ ويمامة بـ%1.9

 

إرادة المصريين نافذة.. الرئيس فى كلمة للشعب بعد فوزه بالرئاسة: اصطفاف الشعب كان تصويتا للعالم كله ورفضا للحرب غير الإنسانية فى غزة
المواطن العظيم بطل مواجهة التحديات وتصدى للإرهاب وتحمل الإصلاح وواجه الأزمات بثبات.. واختياركم أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح وتسليمها بتجرد الرئيس فى كلمة للشعب بعد فوزه بالرئاسة
 
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