المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ن.ع" 28 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.