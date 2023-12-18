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المجلس القومي للطفولة والأمومة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:37 م
المجلس القومي للطفولة والأمومة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه
كتب وليد عبد السلام

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تقدمت المهندسة نيفين عثمان ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع العاملين بالمجلس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.
 
وتثمن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.






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