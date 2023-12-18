المؤبد لعامل قتل زوجته بالفيوم بسبب خلافات بينهما

الفيوم ـ رباب الجالى

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلوانى، ومحمد أسامة الصاوى، ووكيل نيابة حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13108 لسنة 2053 جنح قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 2221 لسنة 2026 كلى جنوب الفيوم، أن المتهم "علاء أ"، 37 سنة، عامل، قام فى يوم22 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، بجناية القتل العمد حيث قتل المجنى عليها زوجته "سلوى.م"، ربة منزل، من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين "، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطعنه غائرة بالصدر فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ"، وعاجلها بطعنه نافذه فى الصدر، ولقيت حتفها على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.