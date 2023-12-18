الطب البيطرى بالأقصر تسلم 54 رأس أغنام لدعم 17 أسرة بوحدة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن تسليم 54 رأس أغنام لدعم 17 أسرة فى وحدة الزينية البيطرية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير بيطرى الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تشكلت اللجنة برئاسة الدكتورة سامية فريد مدير إدارة الزينية البيطرية، ومشاركة الدكتور فيصل يوسف رئيس وحدة العشى البيطرية، والدكتورة كريمة حجاجى رئيس وحدة الزينية البيطرية، حيث قام الأطباء بفحص الأغنام بجهاز السونار، بالإضافة إلى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها وتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتسليم عدد 54 رأس أغنام لعدد 17 أسرة.

كما تم توعية كافة الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، وترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة، حيث ناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربى وتجار الماشية بأهمية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

فيما كشف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن استمرار رجال المديرية فى أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 بكافة القرى والنجوع، وذلك للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تمت الحملات بإشراف من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة، فقد تشكلت لجنة برئاسة الدكتور أشرف جمال عبد الناصر وحدة الأقالتة، والدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، لتحصين الحيوانات ومتابعة الوضع الوبائي في نطاق الوحدة وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأهمية التأمين على الماشية.