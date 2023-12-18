الرى: إجراء رفع حديث لمجرى النهر.. اعرف التفاصيل

يتابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل ، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- سيتم اجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف علي التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية بالمجري لإعداد خرائط محدثة لخطوط التهذيب والحظر لوضع منظومة متكاملة للمراقبة لمواجهة التعديات
2- مواصلة إزالة كافة أشكال التعديات من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية
3 - ضرورة الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أى عوائق
4- تطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل .
5- إعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر على جانبى النهر، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة بإستخدام أحدث التقنيات فى هذا الشأن.
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