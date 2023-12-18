الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات

كتب ـ مدحت وهبة

قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024 .

وأشاد عبد القوي بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تجديد الثقة بالرئيس ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر تحت قيادتة من أجل استكمال البناء والتنميةِ ونمو الوطن وازدهاره.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الصورة المبهرة التي خرجت بها الانتخابات توكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحة لاستكمال البناء، فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية وبذلت ومصر كانت حريصة على الالتزام بالدستور في كل إجراءات العملية الانتخابية، وأن الشعب المصري يفخر بقيادته التي وصلت بمصر إلى بر الأمان بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار أمنيا واقتصاديا، داعيا جموعَ الشعب المصري لدعم والوقوف بجانب جهود الرئيس، مؤكدا ثقته في أن الرئيس لديه الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.