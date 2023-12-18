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الألعاب النارية تضيء سماء ميدان التحرير فى احتفال مواطنين بفوز الرئيس السيسى.. فيديو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:15 م
الألعاب النارية تضيء سماء ميدان التحرير فى احتفال مواطنين بفوز الرئيس السيسى.. فيديو احتفالات بفوز الرئيس السيسي
كتب محمد عبد الرازق

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احتشد العشرات من المواطنون فى ميدان التحرير  للتعبير عن فرحتهم بفوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على فترة رئاسية جديدة .

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.
 
 
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
 
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
 
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
 
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".






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