اليوم السابع
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اتحاد المصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:40 م
اتحاد المصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر الرئيس السيسى
كتب محمود راغب

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تقدم الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لمده رئاسية جديدة.

وجاء فى نص البرقية: لم تكن بشائر دعم الجاليات المصرية فى الخارج لكم إلا رسالة خير، وها هى جموع الشعب المصرى تعرب عن تأييدها فهى رسالة للقاصى والدانى أن شعب مصر العريق يملك القدرة على التمسك بالقائد فى أحلك الظروف وفى ظل ملحمة ديمقراطية رائعة. 

كما جاء فى برقية التهانى : نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا لما تحقق من إنجازات وطنية فى عهدك الرئيس السيسي الزاهر، واستكمالاً لمراحل الانتقال للجمهورية الجديدة فى عهدكم لتعيد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ورسم صورة مشرفة لها، مؤكدين فى هذه المناسبة العزيزة تجديد العهد والولاء داعمين مؤيدين لقيادتنا السياسية التى تخطط وتحمى وتنهض بالوطن فى مختلف المجالات.

 







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