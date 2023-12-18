"ابدأ".. تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتبت : أماني سمير

تتقدم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، داعيين الله أن يوفقه ويسدد خطاه في أداء هذه المهمة العظيمة برئاسة جمهورية مصر العربية آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وتؤكد المبادرة أن ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق، إنما يعبر عن ثقة وتقدير جموع الشعب المصري بكافة فئاته للسيد الرئيس، ويعكس مدى اعتزاز المصريين وتأييدهم لما قام به من عمل دؤوب ومضنٍ خلال الفترة السابقة في سبيل إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.

كما تُثني مبادرة "ابدأ" على جهود جميع المشاركين والقائمين على العملية الانتخابية ونجاحهم في تنظيم مشهد انتخابي مصري استثنائي بكل معايير النزاهة والشفافية الكاملة، وتوجه ابدأ كل الشكر للشعب المصري الذي كان هو أساس هذا المشهد الديمقراطي المشرف.