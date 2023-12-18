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رئيس غرفة القاهرة التجارية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:36 م
رئيس غرفة القاهرة التجارية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب - إسلام سعيد

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هنأ أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديدة حيث حصل على أعلى الأصوات على مدار تاريخ البلاد بـ 39 مليون و702 الف صوتا وفقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأضاف أيمن العشري في تصريحات اليوم، أن ثقة الشعب المصرى  فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جاءت نتيجة مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات، كما أن مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد وأن الشعب المصرى لديه الحرص على استقرار وأمن البلاد فى ظل الأحداث الراهنة فى الدول المجاورة .
 
وأوضح أيمن العشرى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعد ثقة الشعب المصرى ونزوله بكافة فئات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.






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