اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر بتعاملات الاثنين.. وعيار 21 يسجل 2880 جنيها

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:47 ص
أسعار الذهب فى مصر بتعاملات الاثنين.. وعيار 21 يسجل 2880 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب -إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب.
 

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: 

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيها.

عيار 18 يسجل 2469 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.

 
وفي ذات السياق كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب وذلك مع تحرك الأسعار بصورة ملحوظة الأيام الماضية إلي مستويات 2880 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
 
وأشار عبد الحكيم في تصريحات تلفزيون اليوم السابع إلي أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار ، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنهيهات.
 






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الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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سعر الذهب فى مصر

الذهب




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