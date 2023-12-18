أخبار مصر.. الصحة عن المتحور الجديد لكورونا: لم نسجل حالات فى مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

معلومات الوزراء: 73.3 مليار جنيه حجم استثمارات لتنفيذ مشروعات قومية فى سيناء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي، والقطاع الثاني ويتمثل في الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.

أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة، ويجرى متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة. الصحة تكشف تفاصيل حول المتحور الجديد لكورونا.. وتؤكد: لم نسجل حالات بمصر أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه. وقال إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكى ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.IN . التعليم: امتحان أولى ثانوى إلكترونى للحاصلين على تابلت وورقى لباقى الطلاب أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق تعقد إلكترونيا بنسبة 85% من الأسئلة لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت و15% ورقى، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة الجمعة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع فى آخر أيام فصل الخريف. وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة.

أسعار الذهب فى مصر بتعاملات الاثنين.. وعيار 21 يسجل 2880 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب. أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:



عيار 24 يسجل 3291 جنيها.



عيار 21 يسجل 2880 جنيها.



عيار 18 يسجل 2469 جنيها.



عيار 14 يسجل 1893 جنيها.



الجنيه الذهب 23040 جنيها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم