5 علاجات عشبية للتخلص من الأنفلونزا الموسمية.. أبرزها العسل

كتبت فاطمة خليل

الأنفلونزا من الأمراض الشائعة بشكل كبير خلال فصل الشتاء، والأعشاب لها دور كبير فى مكافحة أعراض الأنفلونزا الموسمية، وفي هذا التقرير نتعرف على طرق علاج الأنفلونزا الموسمية بالأعشاب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علاجات عشبية للتخلص من الأنفلونزا الموسمية

الزنجبيل والكركم​

وفقاً للأبحاث فإن الزنجبيل والكركم يساعدان في تعزيز جهاز المناعة، كما أن لهما خصائص مضادة للالتهابات، يساعد الزنجبيل على تهدئة التهاب الحلق والغثيان، بينما يمتلك مركب الكركم النشط، الكركمين، تأثيرات قوية مضادة للالتهابات تساعد في توفير الراحة.

مشروب الأعشاب بالعسل

يمكن أن يكون مشروب الشاي العشبي الساخن، فعالًا جدًا في توفير الراحة للحلق والجيوب الأنفية، لجعل شاي الأعشاب صحيًا ولذيذًا، يمكنك تحليته بالعسل.

وبصرف النظر عن العسل، يمكنك أيضًا استخدام غذاء ملكات النحل ومنتجات النحل الأخرى يمكن أن يساعدك خلط الأعشاب مثل الزنجبيل أو الكركم الخام أو القرنفل في شاي الأعشاب على مكافحة الأنفلونزا الموسمية بفعالية.

عشبة الإخناسيا Echinacea

تعرف هذه العشبة بخصائصها المعززة للمناعة، فهى مكمل غذائي فعال لنزلات البرد، وتشير العديد من الدراسات إلى أن مستخلص الإخناسيا يمكن أن يقلل من شدة ومدة أعراض الأنفلونزا.

الريحان

من الأعشاب المضادة للالتهابات والفيروسات والمضادة للبكتيريا ويستخدم الريحان لعلاج أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد حيث يُعتقد أنه يوفر مجموعة متنوعة من المزايا الصحية.

العسل​

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد جسمك على مكافحة الأنفلونزا بكفاءة. ومن المعروف أيضًا أن العسل يساعد في تهدئة التهاب الحلق أو خدشه ويساعد أيضًا على تعزيز جهاز المناعة.