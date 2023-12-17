كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، إن أكثر من 30 شهيدا وعشرات المفقودين بمجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي فى مخيم جباليا البلد.

وجاءت للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ردود أفعال غاضبة حول العالم حيث شارك آلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات في ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.