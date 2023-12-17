وزارة الأوقاف: 333 ندوة تثقيفية الأربعاء تحت عنوان "جريمة الاعتداء على أعيان الوقف"

كتب ـ لؤى على

في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية تعقد الوزارة (333) ندوة تثقيفية تحت عنوان " جريمة الاعتداء على أعيان الوقف" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق: 20 / 12 / 2023م عقب صلاة العشاء، وتعقد الندوات في عدد من المساجد.

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم السبت المقبل الموافق 23/12/2023م، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" .