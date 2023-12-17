واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع إلى مليوني و845 ألف دولار في 9 أشهر

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تطور تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "موبايلات" خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

ورصدت بيانات الجهاز، أن إجمالي الواردات المصرية من الهواتف المحمولة سجلت نحو مليوني و845 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 341 مليونا و122 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بتراجع بلغت قيمته نحو 338 مليونا و277 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة، في الوقت الذي شهدت فيه الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجع كبير خلال نفس الفترة من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو ملياري و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو مليار و234 مليون دولار.

وساهمت عدة سلع في تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلى جانب الهواتف المحمولة، أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليونا و118 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 380 مليون و192 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 369 مليونا و47 ألف دولار، يليها واردات مصر من السيارات والتي سجلت نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو مليار و565 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.