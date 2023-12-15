واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع بقيمة مليار و234 مليون دولار

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استطاعت أن تقلص وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وبلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو مليارين و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و234 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن تراجع مستوى الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة جاء نتيجة تراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون و118 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل نحو 380 مليونا و192 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 369 مليون و47 ألف دولار، يليها واردات مصر من السيارات والتي سجلت نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو مليار و565 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.