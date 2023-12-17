هيئة الدواء تكشف عن أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود أنواع عديدة من قطرات العين للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين، من أبرزها:-

١- الدموع الاصطناعية: الدموع الاصطناعية هي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطباً.

٢- قطرات الحساسية: تستخدم هذه القطرات في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، واحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.

٣- قطرات خالية من المواد الحافظة: بغض النظر عن نوع الدموع الاصطناعية، أو المواد الهلامية (الجل)، أو القطرات المستخدمة، ويجب الحرص على تجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لأن المواد الحافظة يمكن أن تهيج سطح العين؛ مما قد يجعل جفاف العين أسوأ.