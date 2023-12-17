مياه الإسكندرية توفر سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. اعرف التفاصيل

وأوضحت الشركة أن أرقام التواصل مع السيارات المتنقلة هى :

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وتقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الأتية:

1. تعاقد على إدخال العدادات

2. استقبال شكاوى

3. شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

4. الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه, وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركه