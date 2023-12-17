اليوم السابع
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مياه الإسكندرية توفر سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:00 م
مياه الإسكندرية توفر سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. اعرف التفاصيل شركة مياه الشرب بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من يوم 1/12/2023 حتى 31/12/2023، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، وللتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.
 
وأوضحت الشركة أن أرقام التواصل مع السيارات المتنقلة هى : 
 للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب  01275918003
 
وتقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الأتية:
 1.  تعاقد على إدخال العدادات
2.   استقبال شكاوى
3.  شحن كروت العدادات مسبقة الدفع
4.   الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير
كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه, وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركه
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عناوين السيارات المتنقلة
 
 

 







الاسكندرية

مياه الشرب

سيارات الخدمة المتنقلة

احياء الاسكندرية




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