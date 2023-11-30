"مياه الإسكندرية" تحصد المراكز الأولى بمسابقة التميز الحكومى بالجمهورية

الإسكندرية جاكلين منير

حصدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى مجال خدمة العملاء، والخط الساخن على (6) مراكز من إجمالى (10) مراكز تم تأهيلها لمرحلة التقييم الميدانى، حيث حصلت شركة مياه الإسكندرية على المركز الأول والثالث فى مجال خدمة العملاء متمثلة فى مركز خدمة عملاء المندرة ومركز خدمة عملاء النوبارية على التوالى، كما حصلت على المركز الثانى فى الخط الساخن 125 وذلك على مستوى الشركات التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم إطلاق جائزة التميز الحكومى على المستوى الفردى والمؤسّسى دعماً لنشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات، وذلك من خلال مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم يستند على جهاز إدارى فعّال ذات كفاءة عالية يُطبِق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية.

وعلى إثره قام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يرافقه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندريه والعضو المنتدب، والسادة رؤساء مجالس الإدارة بالشركات التابعة، وبحضور كلاّ من: السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد إبراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سهى سعيد المدير التنفيذى للجائزة، بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة بالمسابقة خلال فعاليات الاحتفال بالفائزين.

وقد تسلم الجائزة السيد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، والذى أكد فى كلمته حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على الإستمرارية بنفس مستوى الخدمة المقدّم، وهو ما يعد تحدياً جديداً ليس فقط للحفاظ على مستوى الريادة بل للسعى فى الارتقاء للمعايير القياسية والعالمية فى مستوى الخدمات المقدمة فى المجالات العديدة بشركتنا الحبيبة.

وأعرب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن مدى سعادته وشكره لكافة القائمين على هذا العمل المتميز متمنياً لشركتنا المزيد من التقدم والازدهار.