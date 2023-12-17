مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، إثر تعرضه ل حادث انقلاب سيارة ملاكى نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" عادل ش ش " 32 عاما ربة منزل مقيم قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى أمام كوبرى أبو طبل، نطاق مركز منيا القمح،تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.