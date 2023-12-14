مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل أبو صير، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان البلاغ وتبين مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.